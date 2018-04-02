Эксперт назвал неудачный выбор подрядчика причиной падения дрона «Почты России»

Фиаско с дроном «Почты России» случилось благодаря подрядчику. С таким мнением выступил гендиректор «Аэронэт» - Глеб Бабинцев.

Отметим, что беспилотник практически сразу врезался в дом, а затем потерпел крушение. Известно, что груз должны были переместить из микрорайона Улан-Удэ в село Тарбагатай (расстояние 35 км – прим. VladTime). К счастью, в результате обрушения разработки никто не пострадал.









Эксперт считает, что использование дронов, перспективное направление, которое активно развивается на территории России.«Единственное, что есть профессионалы на рынке, в частности, которых объединяет наша ассоциация, а есть компании неизвестно какого сорта. Я полагаю, что инцидент, который случился, связан именно с этим. Надо выбирать себе подрядчиков из профессионалов», — считает гендиректор ассоциации НСН.Чтобы избавится от подобных конфликтов, организации должны выбирать более квалифицированные кадры, которые подойдут к разработкам на профессиональном уровне.В пресс-издании «Почты России» заявили, что тестирование беспилотника организовывала компания-производитель «Рудрон Экспедитор 3М». В ней сообщили же, что при запуске беспилотника, в разработке случилось незапланированное отключение электроэнергии, В испытываемой компании заявили, что в скором времени неплодки будут устранены.Разработчик дронов и роботоподобных систем M-Industries Михаил Липатов подчеркивает, что крушение могло произойти вследствие некачественного программного обеспечения. Также Липатов добавил, что сейчас начали появляться более новые коптеры с искусственным интеллектом, которые не добустят подобных инцидентов.Также разработчик сообщил, что в случае возникновения ЧП аэродинамические качества у испытываемого беспилотника «сравнимы с камнем».Липатов не покидает надежду и считает, что подобные эксперименты нужно проводить далее. «Более того, очень скоро мы увидим летающие автомобили и дронов—доставщиков», — заявляет инженер по искусственному интеллекту.