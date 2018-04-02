Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Эксперт рассказал, почему Galaxy S9 ещё долго будут покупать Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон
| | Эксперт назвал неудачный выбор подрядчика причиной падения дрона «Почты России»

Эксперт назвал неудачный выбор подрядчика причиной падения дрона «Почты России»

Вчера, 22:55
Фиаско с дроном «Почты России» случилось благодаря подрядчику. С таким мнением выступил гендиректор «Аэронэт» - Глеб Бабинцев.

Эксперт назвал неудачный выбор подрядчика причиной падения дрона «Почты России»

 

Эксперт считает, что использование дронов, перспективное направление, которое активно развивается на территории России.

«Единственное, что есть профессионалы на рынке, в частности, которых объединяет наша ассоциация, а есть компании неизвестно какого сорта. Я полагаю, что инцидент, который случился, связан именно с этим. Надо выбирать себе подрядчиков из профессионалов», — считает гендиректор ассоциации НСН.

Чтобы избавится от подобных конфликтов, организации должны выбирать более квалифицированные кадры, которые подойдут к разработкам на профессиональном уровне.

Отметим, что беспилотник практически сразу врезался в дом, а затем потерпел крушение. Известно, что груз должны были переместить из микрорайона Улан-Удэ в село Тарбагатай (расстояние 35 км – прим. VladTime). К счастью, в результате обрушения разработки никто не пострадал.


В пресс-издании «Почты России» заявили, что тестирование беспилотника организовывала компания-производитель «Рудрон Экспедитор 3М». В ней сообщили же, что при запуске беспилотника, в разработке случилось незапланированное отключение электроэнергии, В испытываемой компании заявили, что в скором времени неплодки будут устранены.

Разработчик дронов и роботоподобных систем M-Industries Михаил Липатов подчеркивает, что крушение могло произойти вследствие некачественного программного обеспечения. Также Липатов добавил, что сейчас начали появляться более новые коптеры с искусственным интеллектом, которые не добустят подобных инцидентов.

Также разработчик сообщил, что в случае возникновения ЧП аэродинамические качества у испытываемого беспилотника «сравнимы с камнем».

Липатов не покидает надежду и считает, что подобные эксперименты нужно проводить далее. «Более того, очень скоро мы увидим летающие автомобили и дронов—доставщиков», — заявляет инженер по искусственному интеллекту.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Первый дрон
Первый дрон "Почты России" провалил полет, рухнув сразу после взлета

Первый летающий дрон "Почты России" упал вниз вскоре после поднятия в воздух. Об этом пишут СМИ со ссылкой на власти Бурятии.

Глава Татарстана и гендиректор
Глава Татарстана и гендиректор "Почты России" вручили почтальонам иномарки

Группа компаний Ford Sollers 16 сентября передала "Почте России" 675 специально построенных для отечественного почтового оператора моделей Transit. На

Эксперт: Ассоциация с ЕС уничтожит автопром Украины
Эксперт: Ассоциация с ЕС уничтожит автопром Украины

Экологические нормы и высокая пошлина украинских автомобилей не позволит конкурировать с европейским автопромом в случае заключения ассоциации с ЕС. Об

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости