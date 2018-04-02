В Екатеринбурге состоялся митинг против отмены выборов мэра

Тысячи жителей Екатеринбурга вышли на согласованный митинг, чтобы продемонстрировать свою позицию относительно выборов мэра. Митингующие настаивали на сохранении выборов главы города.

Тысячи жителей Екатеринбурга вышли на митинг на площади Обороны, где выразили требование сохранить выборы мэра в городе. На собрании, среди прочих выступающих, был и нынешний мэр города Евгений Ройзман, который на своей странице в одной соцсетей назвал Екатеринбург «вольным» городом, а также сообщил то, что город так просто не отступит от своей позиции. Заявителем согласованного митинга стал депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Головин.Ранее губернатор Евгений Куйбашев стал одним из инициаторов внесения на рассмотрение законопроекта об отмене прямых выборов мера в городе. Выступающие на митинге призвали отправить губернатора в отставку.В Екатеринбурге собираются провести опрос жителей, результаты которого покажут, согласны ли люди с отменой прямых выборов мэра. Похожий опрос уже проводился среди жителей города, и показал, что против отмены выборов 62% населения города.