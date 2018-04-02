На стекле монастыря в Мелитополе появился лик святого

Православное чудо произошло в монастыре Мелитополя. На стекле молельного дома появилась икона с ликом святого.

Никита Готский

В монастыре святого Саввы Освященного произошло чудо, там заметили лик святого. Савва является создателем Иерусалимского устава, который сейчас используется в православных храмах. Именно его образ появился на иконе Иоанна Шанхайского, которая сберегалась в монастыре на протяжении шести лет. За все это время с ней ничего существенного не произошло, но недавно монахи решили ее извлечь, дабы сделать новый киот.Служители Господа занимаются созданием для новой иконы оклада, к слову, такое же чудо уже удалось зафиксировать несколько лет назад, так на стекле отпечатался и лик Божьей Матери. Представители научного мира не решили делать экспертизу для официального засвидетельствования чуда.Прежде в Болгарии обнаружил икону десятого столетия. Ученые считают, на образе запечатлен киевский князь Владимир, крестивший Русь, а сам религиозный портрет принадлежал Византии.