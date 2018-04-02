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| | Журналисты НТВ разоблачили выжившего в крушении Ан-148 Коломейцева

Журналисты НТВ разоблачили выжившего в крушении Ан-148 Коломейцева

Сегодня, 19:52
Выживший в крушении Ан-148 в Подмосковье Максим Коломейцев был обвинен журналистами НТВ в пиаре и лжи. "Первая передача” от 1 апреля подробно раскрыла все детали обмана.

Журналисты НТВ разоблачили выжившего в крушении Ан-148 Коломейцева

 

Имеется в виду многочисленные сообщения в СМИ, где Коломейцева называли чудом спасенным в крушении Ан-148 в Подмосковье. В беседе с журналистами бизнесмен постоянно твердил, что по счастливой случайности выжил в трагедии.

Мужчине необходимо было лететь этим же рейсом, но в конце планы поменялись, и он, отложив перелет на неделю, отдал билет.

Журналисты телеканала НТВ начали изучать его историю. Они обратились в «Саратовские авиалинии» с вопросом о том, был ли забронирован Коломейцевым билет на дату крушения самолета. Узнав об отрицательном ответе от авиакомпании, они разоблачили риэлтора, который пытался поднять свою популярность на фоне трагедии.

Бизнесмен изначально не соглашался предоставлять доказательства приобретения билетов, однако через время показал список трат из банка. Отметим, в выписке было указано о вылете из Шереметьево, а разбившийся самолет совершил вылет из Домодедово. В суд риелтор подавать не будет, так как, по его мнению, ничего из этого не добиться.
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