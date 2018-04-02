Подростки из Германии посетили "Артек"

17 школьников из Аугсбурга и Гамбурга посетили Ялту 27 марта этого года для участия в мероприятии российско-немецкой детской народной дипломатии. Гостей из Германии разместили в лагере "Артек".

Российские одногодки немецких гостей показали международный детский центр «Артек», а также «Лазурный», «Морской» и «Речной». Молодые гиды показали, как выглядит «Артек-арена» и что представляет из себядворец «Суук-Су». К концу экскурсии крымские подростки привели зарубежных школьников в местные музеи.Немецкие подростки сильно поражены тем, что в Крыму много площадок для детей. На их родине для детей ничего такого подобного не имеется.Немецкую делегацию привлек местный музей космонавтики. Дети могли посидеть в кресле, где эксперты проводили испытания с вестибулярным аппаратом будущих космонавтов. Подросткам сообщили, что каждый год в «Артеке» проходит международная космическая смена. Отметим, что поддерживает крымский проект Роскосмос.Известно, что детям из ФРГ показали лаборатории новейших технологий, композитных материалов и авиаконструирования.