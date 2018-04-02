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| | Португалия облегчает выдачу виз для России

Португалия облегчает выдачу виз для России

Сегодня, 18:19
Со вчера жители России начали получать годовые визы в Португалию. Теперь документы можно получать на один год.

Португалия облегчает выдачу виз для России

 

Португальское посольство в РФ с первого дня апреля упростило выдачу виз, отныне граждане России получают годовую мультивизу. Прежде Лиссабон предоставлял полугодовой шенген, но теперь данный срок вырос вдвое.

Согласно информации туристических операторов, консулы Португалии будут рассматривать документы на получение визы на протяжении трех дней, тогда как ранее эта процедура занимала неделю. Отныне российские отдыхающие смогут аннулировать открытие документов и открывать визу заранее.

Албания отменяет визовый рубеж для России и Белоруссии. Для посещения государства необходим только загранпаспорт, время пребывания составит 90 дней. Так страна вступает в конкурентную борьбу за туристов.
Никита Готский
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