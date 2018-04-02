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| | Отец Литвиненко назвал «дело Скрипаля» выгодным для Великобритании

Отец Литвиненко назвал «дело Скрипаля» выгодным для Великобритании

Сегодня, 18:17
Отец бывшего российского разведчика Александра Литвиненко видит много общего между отравлением своего сына и «делом Скрипаля». Оба отравления являются провокацией Великобритании, считает Литвиненко-старший.

Отец Литвиненко назвал «дело Скрипаля» выгодным для Великобритании

 

Отец бывшего российского разведчика Александра Литвиненко считает, что «дело Скрипаля» фальсифицировано властями Великобритании для того, чтобы выставить Россию в негативном свете, показать то, как жестоко она расправляется со своими же людьми. Литвиненко-старший считает, что между отравлением его сына в 2006 году и отравлением Скрипаля с дочерью удивительно много общих деталей, хотя судьбы разные.

Отец убитого российского разведчика считает, что в «деле Скрипаля» достаточно несовпадений, именно поэтому официальный Лондон сообщил о секретности сведений об инциденте. Будь там и правда «российский след», это сразу бы стало ясно, говорит он.

Литвиненко считает, что его сын был отравлен соратником Березовского Гольдфарбом с помощью британских спецслужб.
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