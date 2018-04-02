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| | "Уставший" вид врач-реаниматолога озадачил жительницу Набережных Челнов

"Уставший" вид врач-реаниматолога озадачил жительницу Набережных Челнов

Сегодня, 17:43
Состояние врача-реаниматолога привело в негодование одну из жительниц Набережных Челнов. Автор ролика заподозрил у нее алкогольное опьянение.

"Уставший" вид врач-реаниматолога озадачил жительницу Набережных Челнов

 

Автор возмутился после того, как заметил у врача странное поведение, заторможенность, а также она с трудом сидела на стуле. Врач заметила, что на момент приема было всего 4:30 утра, поэтому она с трудом себя держит. Также реаниматолог обратила внимание на ужасный рабочий график "сутки через сутки”.

"Уставший" вид врач-реаниматолога озадачил жительницу Набережных Челнов

 

Между тем, врачи рассказали о состоянии 11-летнего ребёнка, выпавшего с окна ТЦ "Зимняя вишня” во время пожара. Состояние ребёнка оценивается врачами как удовлетворительное. Самочувствие улучшилось. Мальчик уже строит жизненные планы, несмотря на новость о смерти его семьи. 11-летний ребенок считается самым тяжелым пациентом. Врачи обнаружили у него тяжелую сочетанную травму, перелом костей таза, травма органов брюшной полости и травматическое поражение грудной клетки.
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