Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина

Соседка космонавта Юрия Гагарина поведала о плохой примете в день его смерти. Тогда он забыл дома пропуск и вынужден был вернуться за ним.

Никита Готский

Некогда рядом с Гагариным жила профессор Тамара Волынова. По ее словам, гибель Гагарина оказалась для всех соседей настоящей трагедией, в тот роковой день она с первооткрывателем космоса вместе выходили на работу. Юрий находился в лифте, ожидая соседку, далее они отправились а улицу. Внезапно космонавт вспомнил, что позабыл дома пропуск.Вся страна знала Гагарина в лицо, он мог идти без пропуска, но Юрий все-равно вернулся домой. Как говорит Волынова, его документ находился в куртке, дети покорителя космоса ели за столом, он поцеловал их и ушел безвозвратно. Вечером стало известно, что Гагарин так и не вернулся из полета.Юрий Гагарин разбился в 1968 году. Причина трагедии по-прежнему не выяснена. Отказ техники не обнаружен, в крови летчиков алкоголя врачи не зафиксировали.