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| | В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера

В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера

Сегодня, 17:16
По уровню продаж книга от Адольфа Гитлера «Майн кампф» стала популярнее книг из цикла произведений от писательницы Джоан Роулинг про волшебника Гарри Поттера. На втором месте после книги Гитлера стоит эротический роман.

В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера

 

Был проанализирован рейтинг продаж в книжных магазинах Латвии и составлен рейтинговый список наиболее продаваемых книг среди местных читателей. Лидером продаж стала книга, вышедшая под авторством Адольфа Гитлера, «Майн камф». Второе место занял эротический роман от латышской писательницы Карины Рачко «Разорванные кружева». Третье место в списке лидеров принадлежит первой книге из цикла книг про Гарри Поттера от английской писательницы Джоан Роулинг.

«Майн кампф» или «Моя борьба» была написана 1924 году, став частью идеологического фундамента для немецких национал-социалистов. К 1945 году ее успели перевести на 18 языков и продать свыше 12 млн экземпляров. С 2010 года «Майн кампф» официально внесли в список экстремистских книг в РФ.
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