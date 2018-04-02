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| | Суд Урала не нашел правонарушений в сравнении Ленина с Гитлером

Суд Урала не нашел правонарушений в сравнении Ленина с Гитлером

Сегодня, 16:31
Общественный деятель Екатеринбурга подал в суд на местного священника из-за того, что тот сравнил Ленина с Гитлером. Суд отказал в удовлетворении заявленного иска.

Суд Урала не нашел правонарушений в сравнении Ленина с Гитлером

 

Из-за сравнения священника из города Екатеринбург Ленина с Гитлером был подан судебный иск от местного общественника. Суд отказал в удовлетворении заявленных истцом требований.

Ранее священнослужитель во время обсуждения переименования городов с представителями СМИ говорил о похожести Владимира Ленина и Адольфа Гитлера. Общественный деятель утверждал, что подобные заявления оскорбляют миллионы людей и стремятся возбудить вражду. Из-за сравнения общественник требовал через суд у священника публично извиниться перед теми, кого его слова могли обидеть.

В марте этого года премьер-министр Польши во время одного из своих публичных выступлений сравнил украинского исторического деятеля Богдана Хмельницкого и с Адольфом Гитлером. Такое сравнение украинского гетмана спровоцировано тем, что когда-то он возглавил восстание населения Украины против Речи Посполитой, которая тогда была расположена на территории современной Польши.
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