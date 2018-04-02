Суд Урала не нашел правонарушений в сравнении Ленина с Гитлером

Общественный деятель Екатеринбурга подал в суд на местного священника из-за того, что тот сравнил Ленина с Гитлером. Суд отказал в удовлетворении заявленного иска.

Из-за сравнения священника из города Екатеринбург Ленина с Гитлером был подан судебный иск от местного общественника. Суд отказал в удовлетворении заявленных истцом требований.Ранее священнослужитель во время обсуждения переименования городов с представителями СМИ говорил о похожести Владимира Ленина и Адольфа Гитлера. Общественный деятель утверждал, что подобные заявления оскорбляют миллионы людей и стремятся возбудить вражду. Из-за сравнения общественник требовал через суд у священника публично извиниться перед теми, кого его слова могли обидеть.В марте этого года премьер-министр Польши во время одного из своих публичных выступлений сравнил украинского исторического деятеля Богдана Хмельницкого и с Адольфом Гитлером. Такое сравнение украинского гетмана спровоцировано тем, что когда-то он возглавил восстание населения Украины против Речи Посполитой, которая тогда была расположена на территории современной Польши.