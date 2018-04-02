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| | В «Одноклассниках» появились видеопоздравления на базе нейросетей

В «Одноклассниках» появились видеопоздравления на базе нейросетей

Сегодня, 16:23
В соцсети «Одноклассники» появились видеопоздравления, созданные на платформе нейросетей. Об этом сообщают представители портала.

В «Одноклассниках» появились видеопоздравления на базе нейросетей

 

С помощью сервиса «Моменты», созданного на базе искусственного интеллекта и нейросетей, любой пользователей может поздравить своего друга или родственника. Ролики создаются с применением технологии «Одноклассников» по распознаванию лиц на изображении: нейросеть выбирает из пользовательских снимков друзей и публикует их в праздничной записи с необходимым текстом. Самое первое поздравление создали для исполнительницы Полины Гагариной. Ее поздравляли Ани Лорак и другие артисты.

В начале сервиса фолловерам предлагали ознакомиться с записью «Мои путешествия», разработанные на платформе снимков из поездок. В автоматическом режиме искусственный интеллект смог определить людей, нередко отправляющихся в путешествия, также он выбирал изображения из профилей и делал слайды.
Никита Готский
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