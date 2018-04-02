Лену Миро заподозрили в фашистских взглядах из-за неприязни к чеченцам

«Вчера мне пришло письмо от жительницы Чечни, которая призналась, что хочет жить и работать в Москве. Проблема лишь в том, что она не знает, с чего ей начать. Помимо этого, ей еще и 44 года. Она, видимо, вдохновилась моей публикацией, в которой я говорила о том, что любой человек, который хоть чего-то стоит, рано или поздно переедет в столицу. Но тут налицо две проблемы: возраст и национальность. Вы ведь все сами понимаете, так ведь?», - заявила Миро. После она обрисовала ситуацию, которую попросила представить своих фолловеров.
«Представим, что в Москву приезжает поезд из Грозного. Оттуда выходит женщина 44 лет, по лицу которой видна ее национальность. Каждый прохожий заподозрит в ней террористку. Будут ли ей сдавать квартиру? Возьмут ли ее на работу? Как только увидят в паспорте место рождения сразу скажут формальное: «Мы вам перезвоним» и на этом все, естественно, и закончится», - заявила Миро.
В любом людном месте, продолжает блогер, женщина из Чечни будет привлекать к себе внимание полиции и прохожих, ведь она «может быть в поясе шахида». Все эти проблемы с возрастом только усугубляются, а найти приличную работу в 44 года вряд ли сможет даже кто-то со славянской внешностью.
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