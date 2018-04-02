Лену Миро заподозрили в фашистских взглядах из-за неприязни к чеченцам

Подписчики Лены Миро заподозрили блогера в фашистских взглядах. Все дело в публикации, которую она разместила на просторах своего LiveJournal. В ней она посоветовала жителям Чечни «не соваться в Москву».

Николай Офицеров

», - заявила Миро. После она обрисовала ситуацию, которую попросила представить своих фолловеров.», - заявила Миро.В любом людном месте, продолжает блогер, женщина из Чечни будет привлекать к себе внимание полиции и прохожих, ведь она «может быть в поясе шахида». Все эти проблемы с возрастом только усугубляются, а найти приличную работу в 44 года вряд ли сможет даже кто-то со славянской внешностью.