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| | Фермер из Австралии раскрыл тайну долголетия

Фермер из Австралии раскрыл тайну долголетия

Сегодня, 15:47
Австралийский фермер-долгожитель поведал, как он живет в 95 лет. Раскрыл секрет мужчина местным СМИ.

Фермер из Австралии раскрыл тайну долголетия

 

Рик Пизатуро родился в 1922 году в Италии, когда в стране властью захватила фашистская партия Бенито Муссолини. Во время войны он попал в плен к союзникам, после этого мужчину отправили в Австралию, где он начал трудиться на ферме. С того времени Пизатуро работал семь дней в неделю с рассвета и до заката. Он говорит, до сих пор его график не поменялся.

За 50 лет работы Рик создал одну из самых масштабных ферм Австралии. Он признается, что время от времени трудится до 10-11 вечера. Старик не намерен уходить на заслуженный отдых и живет по заветам своего отца, отошедшего в мир иной в 101 год, он тоже работал до последнего. Пизатуро считает, что нельзя все время лежать на диване, так как «сердце просто остановится». Фермер пользуется смартфоном и e-mail, отвечая партнерам по делу за считанные минуты.
Никита Готский
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