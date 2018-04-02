В Воронеже любители экстрима плавали в горячей ванной на льдине

Любители экстремального отдыха из Воронежа нагрели ванну и катались в ней на льдине. Также на реке они готовили себе пищу.

Далее они растопили баню, нагрели ванну, приготовили сазана, а все это красиво засняли на обсуждение публики и запечатления себя в истории. Люд просят не повторять то, что они делали, так как это может быть опасно.

Никита Готский

По словам горожан, наиболее сложной проблемой для них стала вырезка льдины. Экстремалы приняли решение выпилить площадку с как можно большими размерами, для этого они трудились тремя бензопилами, но спустя несколько часов работы два инструмента сломались. В конечном счете желающим сурово отдохнуть воронежцам удалось отпилить немалый кусок льда.Сплавщиков обвинили, что они загрязняют реку. Отдыхающие заявили, что в воде оказался только термос, который они нечаянно упустили вниз. Также их раскритиковали за неподобающее поведение, предложив им отправиться на работу. Экстремалы пояснили, что работают и у них есть свои семьи.