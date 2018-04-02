В Воронеже любители экстрима плавали в горячей ванной на льдине

По словам горожан, наиболее сложной проблемой для них стала вырезка льдины. Экстремалы приняли решение выпилить площадку с как можно большими размерами, для этого они трудились тремя бензопилами, но спустя несколько часов работы два инструмента сломались. В конечном счете желающим сурово отдохнуть воронежцам удалось отпилить немалый кусок льда.
Сплавщиков обвинили, что они загрязняют реку. Отдыхающие заявили, что в воде оказался только термос, который они нечаянно упустили вниз. Также их раскритиковали за неподобающее поведение, предложив им отправиться на работу. Экстремалы пояснили, что работают и у них есть свои семьи.
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