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| | В Воронеже любители экстрима плавали в горячей ванной на льдине

В Воронеже любители экстрима плавали в горячей ванной на льдине

Сегодня, 15:14
Любители экстремального отдыха из Воронежа нагрели ванну и катались в ней на льдине. Также на реке они готовили себе пищу.

В Воронеже любители экстрима плавали в горячей ванной на льдине

 

По словам горожан, наиболее сложной проблемой для них стала вырезка льдины. Экстремалы приняли решение выпилить площадку с как можно большими размерами, для этого они трудились тремя бензопилами, но спустя несколько часов работы два инструмента сломались. В конечном счете желающим сурово отдохнуть воронежцам удалось отпилить немалый кусок льда.

 
Далее они растопили баню, нагрели ванну, приготовили  сазана, а все это красиво засняли на обсуждение публики и запечатления себя в истории. Люд просят не повторять то, что они делали, так как это может быть опасно.

Сплавщиков обвинили, что они загрязняют реку. Отдыхающие заявили, что в воде оказался только термос, который они нечаянно упустили вниз. Также их раскритиковали за неподобающее поведение, предложив им отправиться на работу. Экстремалы пояснили, что работают и у них есть свои семьи.
Никита Готский
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