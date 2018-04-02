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| | Супруг Елизаветы II пропустил три королевских события из-за проблем со здоровьем

Супруг Елизаветы II пропустил три королевских события из-за проблем со здоровьем

Сегодня, 15:12
Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп из-за плохого самочувствия принял решение пропустить традиционные королевские мероприятия перед Пасхой. Известно, что принц Филипп не присутствовал уже на трех важных событиях.

Супруг Елизаветы II пропустил три королевских события из-за проблем со здоровьем

 

Сообщается, что принц Филипп, которому в июне текущего года исполнится 97 лет, не присутствовал на трех важных событиях королевской семьи. В первую очередь монарха не было в Виндзорском замке, когда его 58-летнему сыну Эндрю вручали титул полковника Гренадерской гвардии. После этого супруг Елизаветы II не был в соборе на службе в четверг, перед Страстной пятницей.

Третье событие, которое пропустил принц Филипп, это воскресная служба перед Пасхой. По словам представителей королевского дворца, герцог вынужден был отложить свои визиты из-за болезни ног.
Светлана Славянская
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