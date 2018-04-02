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| | В США школьный спектакль с масками чернокожих детей обвинили в расизме

В США школьный спектакль с масками чернокожих детей обвинили в расизме

Сегодня, 15:11
Учителей одной из школ США обвиняют в расизме за то, что школьники декламировали антирасистское стихотворение в масках чернокожих ребят.

В США школьный спектакль с масками чернокожих детей обвинили в расизме

 

Инцидент случился в школе штата Атланта. Во время спектакля в рамках месяца истории чернокожих дети семи лет прочли произведение под названием «Мы носим маски» афроамериканского поэта Пола Лоренса Данбара. В стихотворении рассказывается об угнетении негров. Во время прочтения стиха участники спектакля держали перед собой маски с изображением улыбающихся афроамериканцев.

Родителям не понравилось увиденное. Они назвали представление «оскорбительным» и «опасным», а также обвинили педагогов в расизме и использовании блэкфейса - карикатурного изображения лица чернокожего человека. «Наших детей убивают не только огнестрельным оружием, но и психологическим», — сообщил журналистам один из родителей. Руководство учебного заведения извинились перед родителями и пообещали организовать внутреннее расследование произошедшего.
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