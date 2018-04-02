Потеплело: В Воронеже появились девушки в коротких шортах

Жители Воронежа радуются резкому потеплению. В городе всего лишь +8, а по нему уже разгуливают девушки в коротких шортах, но не все воронежцы считают такую смену одежды уместной.

В последние дни жители Воронежа обсуждают фотографию, появившуюся в Сети. На ней запечатлены девушки, гуляющие по одной из улиц города. Снимок был бы самым обычным, если бы не одежда девушек, а именно короткие джинсовые шорты, которые жительницы Воронежа рискнули надеть, несмотря на еще не полностью сошедший снег. В городе наблюдается резкое потепление, но в выходные температура все равно не добралась до отметки выше 8 градусов, поэтому горожане сочли такой откровенный наряд девушек неуместным.

Виктория Озерова

Пользователи посоветовали девушкам так не рисковать и беречь здоровье, чтобы потом не выпрашивать деньги на лечение и не жаловаться на бесплодие. Некоторые пошутили, что так проявляется естественный отбор.