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| | В Ноябрьске личные карты пациентов медцентра нашли на подоконнике ТЦ

В Ноябрьске личные карты пациентов медцентра нашли на подоконнике ТЦ

Сегодня, 02:30
В Сети бурно обсуждают непонятный случай в Ноябрьске. Один из пользователей опубликовал фото личных карт пациентов «Эстетик Клуб». По словам анонима, медицинские карточки были обнаружены на подоконнике в торговом центре «Клубника». Руководство косметологического центра «Эстетик Клуб» четкого ответа по этому поводу не дало.

В Ноябрьске личные карты пациентов медцентра нашли на подоконнике ТЦ

 

На обнаруженных в ТЦ карточках медицинского центра указаны ФИО, адреса и телефоны пациентов. Пользователи начали обвинять руководство и работников «Эстетик Клуб» в халатности. Прокомментировать ситуацию решила врио директора центра Галина Гимакаева. По ее словам, после увиденного снимка в соцсетях они сразу же забрали карточки с торгового центра и начали свое расследование. Галина Гимакаева утверждает, что даже не подозревает, как они могли там оказаться. В медцентре косметологии заверяют, что найденные карты оформлены на людей, которые давно не являются их клиентами. Также врио руководителя клуба высказалась в сторону человека, опубликовавшего пост. Его действия Гимакаева назвала некорректными, так как он не соизволил даже позвонить им, а сразу же выставил информацию на всеобщее обозрение.
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