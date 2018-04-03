В Ноябрьске личные карты пациентов медцентра нашли на подоконнике ТЦ

В Сети бурно обсуждают непонятный случай в Ноябрьске. Один из пользователей опубликовал фото личных карт пациентов «Эстетик Клуб». По словам анонима, медицинские карточки были обнаружены на подоконнике в торговом центре «Клубника». Руководство косметологического центра «Эстетик Клуб» четкого ответа по этому поводу не дало.

На обнаруженных в ТЦ карточках медицинского центра указаны ФИО, адреса и телефоны пациентов. Пользователи начали обвинять руководство и работников «Эстетик Клуб» в халатности. Прокомментировать ситуацию решила врио директора центра Галина Гимакаева. По ее словам, после увиденного снимка в соцсетях они сразу же забрали карточки с торгового центра и начали свое расследование. Галина Гимакаева утверждает, что даже не подозревает, как они могли там оказаться. В медцентре косметологии заверяют, что найденные карты оформлены на людей, которые давно не являются их клиентами. Также врио руководителя клуба высказалась в сторону человека, опубликовавшего пост. Его действия Гимакаева назвала некорректными, так как он не соизволил даже позвонить им, а сразу же выставил информацию на всеобщее обозрение.