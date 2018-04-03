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| | Самыми печальными клиентам магазинов оказались толстяки

Самыми печальными клиентам магазинов оказались толстяки

Сегодня, 01:30
Наиболее несчастными клиентами магазинов одежды назвали полных людей. К примеру, в Бразилии для них часто нет вещей в маркетах.

Самыми печальными клиентам магазинов оказались толстяки

 

Бразильские торговцы отказываются реализовать вещи для толстяков. В данном сегменте в минувшем году эксперты зафиксировали почти 8% рост дохода, в денежном эквиваленте этот показатель составил два миллиарда долларов, в 2018 году цифра вырастет еще на 8%.

Товары для полных занимают только 5% местного рынка одежды. Многие продавцы не реализуют вещи больше 52 размера, они считают, что человек решится похудеть, дабы влезть в меньший размер, но не все так просто. Толстые клиенты не является счастливчиками в мире шопинга. Эксперты говорят, они в расстройстве покидают дома для выхода в магазин, преждевременно зная, что не купят там ничего подходящего, поэтому носят одну и ту же одежду, так как торговые точки не могут подобрать для них нужный ассортимент.

Рынок крупногабаритных вещей имеет потенциал: в Бразилии 120 миллионов человек носят одежду от 46 размера, а в США их больше 200 миллионов, доходы от реализации таких вещей 20 миллиардов долларов.
Никита Готский
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