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Пассажиры «Авроры» смогут развлекаться в салоне самолета

Сегодня, 13:41
Авиакомпания «Аврора» предлагает своим клиентам развлекаться во время полета. Ее сотрудники внедрили стриминговый механизм AirFi Venus Box.

Пассажиры «Авроры» смогут развлекаться в салоне самолета

 

Вышеуказанный механизм является развлекательной системой высокоскоростной передачи мультимедийного контента на личные устройства пассажиров. Отныне клиенты самолетов «Авроры» смогут применить развлекательные приложения во время перелета для просмотра на смартфонах или другой подобной технике.

AirFe Venus Box обладает сотней кинокартин российского и иностранного производства, в том числе сериалами, детским каналом, спортивной и автомобильной рубриками, аудиокнигами, журналами и другим. Для подключения к системе развлечений, пассажиру необходимо присоединить свой мобильный гаджет к свободному интернету в салоне самолета. Данный проект «Аврора» реализует вместе с голландской фирмой AirFi BV.
Никита Готский
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