«Бомжерынок» в центре Ростова шокировал гостя с севера России

Гневную публикацию по поводу стихийного «бомжерынка» в самом центре Ростова-на-Дону раскритиковал прибывший с северной части России гость города по имени Даниил. Он заявил, что донская столица и без того выглядит крайне неопрятно, помимо этого люди, «бомжи, торгующие вещами из мусорки», внешний вид города портят еще больше.

Николай Офицеров

«К», - заявил Даниил.Многие ростовчане согласились с критикой туриста и отметили, что подобные «достопримечательности» для Ростова-на-Дону это действительно позор не только, как для города-миллионника, но и одного из главных южных городов России. Другие же заявили, что мужчина не разобрался в сути вопроса, ведь торгуют там вовсе не бомжи, а обычные люди и нередко там можно отыскать что-нибудь толковое.