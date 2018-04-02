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| | «Бомжерынок» в центре Ростова шокировал гостя с севера России

«Бомжерынок» в центре Ростова шокировал гостя с севера России

Сегодня, 13:10
Гневную публикацию по поводу стихийного «бомжерынка» в самом центре Ростова-на-Дону раскритиковал прибывший с северной части России гость города по имени Даниил. Он заявил, что донская столица и без того выглядит крайне неопрятно, помимо этого люди, «бомжи, торгующие вещами из мусорки», внешний вид города портят еще больше.

«Бомжерынок» в центре Ростова шокировал гостя с севера России

 

«Как бы для местных жителей это норма, но я лично отказываюсь понимать это. Я, извините, с Севера. Тут все думают, что мы палками забиваем медведей и едим их. Но я вижу такую картину: дороги в Ростове ужасные, центр города в мусоре, бомжи продают все, что хотят, вода отвратительная. Никто ни с чем бороться не то, что не собирается, а даже не хочет», - заявил Даниил.

Многие ростовчане согласились с критикой туриста и отметили, что подобные «достопримечательности» для Ростова-на-Дону это действительно позор не только, как для города-миллионника, но и одного из главных южных городов России. Другие же заявили, что мужчина не разобрался в сути вопроса, ведь торгуют там вовсе не бомжи, а обычные люди и нередко там можно отыскать что-нибудь толковое.
Николай Офицеров
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