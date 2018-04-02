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| | «Уши и зубы торчат»: Жена олигарха поделилась неудачным фото в Instagram

«Уши и зубы торчат»: Жена олигарха поделилась неудачным фото в Instagram

Сегодня, 13:02
Известная фотомодель, а также жена российского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына в Instagram поделилась новым снимком. Однако пользователи посчитали фотографию крайне неудачной, а девушку сравнили с обезьяной.

«Уши и зубы торчат»: Жена олигарха поделилась неудачным фото в Instagram

 

Instagram-дива Ксения Царицына разместила в микроблоге свадебный снимок в белоснежном платье. Стоит отметить, что пышная свадьба Алексея Шаповалова и Ксении Царицыной состоялась в 2017 году в Барвихе. На торжестве выступали певица Полина Гагарина и музыкант Сергей Шнуров, при этом тамадой на свадьбе стала Екатерина Варнава.

Фолловеры в Instagram не оценили снимок девушки и стали критиковать Ксению за слишком объемную силиконовую грудь, искусственные белые зубы и большие уши. В комментариях хейтеры даже сравнили жену миллионера с обезьянкой.
Светлана Славянская
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