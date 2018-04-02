«ВКонтакте», Баста и фонд «Выход» выступили в поддержку людей с аутизмом

Сегодня, во всемирный День распространения информации о проблеме аутизма, пользователи «ВКонтакте» смогут поучаствовать в специальном проекте, организованном социальной сетью совместно с фондом «Выход».

Всем желающим предоставляется возможность пройти онлайн-тест на сайте сообщества autism.help. За пройденный тест «Всегда ли я поступаю как человек, когда встречаюсь с людьми, не похожими на меня?» человек получит в презент от посла фонда «Выход» рэпера Басты синего мишку по имени Петрушка, как символ аутизма.По словам основателя благотворительного фонда «Выход» Авдотьи Смирновой, цель этого проекта – изменить отношение окружающих к людям с аутизмом, добиться признания их права на полноценную жизнь. Благодаря онлайн-тесту многие пользователи осознают проблему аутизма, смогут понять таких людей и узнают, как поддержать их родных.