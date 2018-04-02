Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Смолова призвали покинуть РФ после мата в адрес болельщиков Очевидцы сообщают о взрыве на петербургской ТЭЦ-14 Как тебе такое, Илон Маск: По Братску пролетела гигантская матрешка Назло хейтерам: Британская пианистка Класс снялась обнаженной Борис Гребенщиков считает Ленина и Сталина палачами Футболист Смолов принес извинения за мат в прямом эфире Первый дрон "Почты России" провалил полет, рухнув сразу после взлета OnePlus объявила о создании своей криптовалюты New York Magazine поместил на обложку "Трампа-свинью" В России возьмут под контроль зарубежные игрушки Лена Миро: Меня читают только красивые люди В возрасте 63 лет оборвалась жизнь худрука Театра.doc Михаила Угарова
| | «ВКонтакте», Баста и фонд «Выход» выступили в поддержку людей с аутизмом

«ВКонтакте», Баста и фонд «Выход» выступили в поддержку людей с аутизмом

Сегодня, 13:08
Сегодня, во всемирный День распространения информации о проблеме аутизма, пользователи «ВКонтакте» смогут поучаствовать в специальном проекте, организованном социальной сетью совместно с фондом «Выход».

«ВКонтакте», Баста и фонд «Выход» выступили в поддержку людей с аутизмом

 

Всем желающим предоставляется возможность пройти онлайн-тест на сайте сообщества autism.help. За пройденный тест «Всегда ли я поступаю как человек, когда встречаюсь с людьми, не похожими на меня?» человек получит в презент от посла фонда «Выход» рэпера Басты синего мишку по имени Петрушка, как символ аутизма.

По словам основателя благотворительного фонда «Выход» Авдотьи Смирновой, цель этого проекта – изменить отношение окружающих к людям с аутизмом, добиться признания их права на полноценную жизнь. Благодаря онлайн-тесту многие пользователи осознают проблему аутизма, смогут понять таких людей и узнают, как поддержать их родных.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Москве 25 зданий засветятся синим цветом
В Москве 25 зданий засветятся синим цветом

В Москве здания на Новом Арбате и по улице Тверской засветятся синим цветом в рамках поддержки акции ко Всемирному дню аутизма. Об этом говорится на

Тысячи людей с аутизмом присоединились к генетическому исследованию
Тысячи людей с аутизмом присоединились к генетическому исследованию

Аутизм имеет сильный генетический компонент. В новом генетическом исследовании приняли участие тысячи людей с аутизмом, чтобы определить природу заболевания.

Ученые доказали связь аутизма с креативностью
Ученые доказали связь аутизма с креативностью

Ученые из Великобритании подтвердили взаимосвязь креативности с аутизмом. Для этого исследователи предложили несколько тестов на нестандартное мышление.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости