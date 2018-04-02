Как тебе такое, Илон Маск: По Братску пролетела гигантская матрешка

В Братске гигантская матрешка пролетела прямо над головами местных жителей. Забавный ролик разместил на просторах своего Instagram один из пользователей. Как сообщается, огромная пятиметровая кукла стояла непосредственно на площади перед одним из торговых центров Братска. В определенный момент ее сорвало ветром и понесло в сторону проезжей части.

Николай Офицеров

На кадрах видеоролика можно рассмотреть, что народ при виде парящей матрешки несется за ней вслед в попытках остановить надувную игрушку.Ее полет длился лишь несколько секунд. Следом за этим матрешка зацепилась за припаркованный микроавтобус и остановилась. Кадры моментально разлетелись по Сети и сделали ролик вирусным. Пользователи отмечают, что матрешка, по всей видимости, «решила уйти в отрыв».Тем не менее, некоторые пользователи утверждают, что ничего смешного в этом нет, ведь гигантская кукла могла стать причиной ДТП. Ее вес затрудняются назвать даже сами организаторы ярмарки, развернувшейся напротив ТЦ. Там надувная матрешка стала одним из главных украшений праздника. Реквизит после внезапной ситуации возвратили на место и более надежно закрепили.