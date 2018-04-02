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| | Автор учебника "прикрепил" Астрахань к Черному морю

Автор учебника "прикрепил" Астрахань к Черному морю

Сегодня, 22:20
Автор школьного учебника "соединил" Астрахань с Черным морем. У него город находится на месте впадения Волги в море.

Автор учебника "прикрепил" Астрахань к Черному морю

 

Неизвестный автор книги подвинул столицу Каспия к черному морю. Ошибку заметили школьники, сфотографировавшие ее и опубликовавшие в интернете. Учебник оказался за девятый класс. Упражнение с Астраханью предлагает детям выполнить по теме о сложноподчинных предложениях. Автор, допустивший ошибку при создании текста, неизвестен.

 

Ранее в Госдуме раскритиковали школьные учебники за их качество. В книгах содержатся погрешности в материалах, подборе иллюстраций и текстов, соответствии данных с психологическими особенностями учеников. Чиновники считают важным поднять личную ответственность авторов и специалистов, выдающих разрешение о соответствии книг для образования.
Никита Готский
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