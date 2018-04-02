Отец разыграл детей с помощью банки майонеза и стал звездой в Сети

Мужчина признался в том, что идею позаимствовал у других юзеров Reddit. Он взял пустую банку от майонеза, но вместо популярного соуса залил туда ванильный пудинг. После этого отец сел перед детьми и стал с аппетитом поедать содержимое банки. На малышей его действия произвели мощный эффект.
«Дети были в ужасе, когда я начал есть якобы майонез ложкой и смотрел, как они распаковывают пасхальные подарки», - заявил отец под ником narcolepsyinc, приложив собственный снимок с той самой банкой.
Пост всего за несколько часов набрал более 67 тысяч лайков. Комментаторы посоветовали мужчине остерегаться, ведь в один момент дети могут смекнуть что к чему и заменят пудинг на настоящий майонез. Некоторые пользователи заявили, что не видят ничего плохого в том, чтобы есть майонез ложками.
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