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| | "Слишком белое фото": Трампа назвали расистом после съемки со стажерами

"Слишком белое фото": Трампа назвали расистом после съемки со стажерами

Сегодня, 11:47
Фотография Дональда Трампа со стажерами вызвала неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. По их мнению, фотография несет расистский характер.

"Слишком белое фото": Трампа назвали расистом после съемки со стажерами

 

На фотографии президент США стоит вместе с новыми стажерами. Все, кто принимал участие в снимке, обладали светлой кожей. Это привело к бурной дискуссии среди интернет-пользователей, которые считают, что в фото прослеживается "закономерность”.

Другие же начали напоминать о статистических данных, по которым в США живет примерно 38 процентов людей, не обладающих светлой кожей. Среди стажеров таких всего 2 процента.

Также они высмеяли главный лозунг "сделать Америку вновь великой”. Они предполагают, что в почве лозунга лежат расистские страсти. Впрочем, когда президентом был Барак Обама, ситуация особо не отличалась.

Сам Трамп утверждал о своей далекости от расизма. Это было после репоста им антиисламских видеороликов.
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