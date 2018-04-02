"Слишком белое фото": Трампа назвали расистом после съемки со стажерами

Фотография Дональда Трампа со стажерами вызвала неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. По их мнению, фотография несет расистский характер.

На фотографии президент США стоит вместе с новыми стажерами. Все, кто принимал участие в снимке, обладали светлой кожей. Это привело к бурной дискуссии среди интернет-пользователей, которые считают, что в фото прослеживается "закономерность”.Другие же начали напоминать о статистических данных, по которым в США живет примерно 38 процентов людей, не обладающих светлой кожей. Среди стажеров таких всего 2 процента.Также они высмеяли главный лозунг "сделать Америку вновь великой”. Они предполагают, что в почве лозунга лежат расистские страсти. Впрочем, когда президентом был Барак Обама, ситуация особо не отличалась.Сам Трамп утверждал о своей далекости от расизма. Это было после репоста им антиисламских видеороликов.