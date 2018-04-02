Лена Миро: Меня читают только красивые люди

«Если морщины еще можно заморозить с помощью ботулотоксина, а поплывшие вниз щеки поднять с помощью филлеров, то против возрастного огрубения эти методы абсолютно бессильны», - заявила Миро.
По словам Миро, нежная и упругая кожа вне возраста это привилегия для весьма ограниченного круга людей, которые не пренебрегают эксфолиацией. Если выразиться иначе, то речь идет о пилингах.
«Тут важно понимать, что собой представляет роговой слой кожи, который уже упоминался. Это отмершие клетки кожи и чем их больше тем кожа грубее и старее. Процесс обновления с возрастом замедляется и, соответственно, слой становится все толще», - утверждает Миро, добавив, что для того, чтобы уменьшить роговой слой, следует использовать различные пилинги.
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