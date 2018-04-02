Лена Миро: Меня читают только красивые люди

Отечественный блогер и писательница Лена Миро заявила, что ее читают только красивые люди. В своей недавней публикации она описала проблемы, с которыми сталкивается каждая женщина. По ее словам, у каждого человека с возрастом грубеет кожа, но у представительниц прекрасного пола это заметно особенно, а потому, по ее мнению, никогда не поздно сделать что-то для того, чтобы замедлить процесс старения.

Николай Офицеров

», - заявила Миро.По словам Миро, нежная и упругая кожа вне возраста это привилегия для весьма ограниченного круга людей, которые не пренебрегают эксфолиацией. Если выразиться иначе, то речь идет о пилингах.», - утверждает Миро, добавив, что для того, чтобы уменьшить роговой слой, следует использовать различные пилинги.