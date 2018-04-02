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Лена Миро: Меня читают только красивые люди

Сегодня, 11:06
Отечественный блогер и писательница Лена Миро заявила, что ее читают только красивые люди. В своей недавней публикации она описала проблемы, с которыми сталкивается каждая женщина. По ее словам, у каждого человека с возрастом грубеет кожа, но у представительниц прекрасного пола это заметно особенно, а потому, по ее мнению, никогда не поздно сделать что-то для того, чтобы замедлить процесс старения.

Лена Миро: Меня читают только красивые люди

 

«Если морщины еще можно заморозить с помощью ботулотоксина, а поплывшие вниз щеки поднять с помощью филлеров, то против возрастного огрубения эти методы абсолютно бессильны», - заявила Миро.

По словам Миро, нежная и упругая кожа вне возраста это привилегия для весьма ограниченного круга людей, которые не пренебрегают эксфолиацией. Если выразиться иначе, то речь идет о пилингах.

«Тут важно понимать, что собой представляет роговой слой кожи, который уже упоминался. Это отмершие клетки кожи и чем их больше тем кожа грубее и старее. Процесс обновления с возрастом замедляется и, соответственно, слой становится все толще», - утверждает Миро, добавив, что для того, чтобы уменьшить роговой слой, следует использовать различные пилинги.
Николай Офицеров
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