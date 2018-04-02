Посещаемость российских ТЦ пошла на убыль после трагедии в Кемерово

В соответствии с результатами подсчетов, уровень посещаемости в указанный период времени снизился на 10–20%, однако далеко не во всех городах России. Значительный спад клиентов удалось зафиксировать исключительно в торговых центрах, расположенных на территории Москвы, Подмосковья, Саратова и Самары, тогда как в других регионах уровень посещаемости остался неизменным.
Пользователи развернули активную кампанию в соцсетях, где обращаются ко всем неравнодушным с просьбой бойкотировать молы, дабы заставить их владельцев и власти задуматься о случившемся в «Зимней вишне» и исправить все недочеты в других аналогичных магазинах, предотвратив возможные трагедии.
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