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| | Посещаемость российских ТЦ пошла на убыль после трагедии в Кемерово

Посещаемость российских ТЦ пошла на убыль после трагедии в Кемерово

Сегодня, 10:06
В некоторых регионах РФ наблюдается спад посещаемости торговых центров, который эксперты связывают с трагедией в Кемерово. Многие пользователи в соцсетях призывали байкотировать крупные магазины в период с 31 марта по 1 апреля.

Посещаемость российских ТЦ пошла на убыль после трагедии в Кемерово

 

В соответствии с результатами подсчетов, уровень посещаемости в указанный период времени снизился на 10–20%, однако далеко не во всех городах России. Значительный спад клиентов удалось зафиксировать исключительно в торговых центрах, расположенных на территории Москвы, Подмосковья, Саратова и Самары, тогда как в других регионах уровень посещаемости остался неизменным.

Пользователи развернули активную кампанию в соцсетях, где обращаются ко всем неравнодушным с просьбой бойкотировать молы, дабы заставить их владельцев и власти задуматься о случившемся в «Зимней вишне» и исправить все недочеты в других аналогичных магазинах, предотвратив возможные трагедии.
Пойда Анна
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