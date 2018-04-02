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| | В Волоколамске завершился очередной многотысячный митинг против свалки "Ядрово"

В Волоколамске завершился очередной многотысячный митинг против свалки "Ядрово"

Сегодня, 09:41
Митинг жителей Волокаламска, Московская область, которые протестуют против мусорного полигона "Ядрово", подошел к концу. Информация об этом появилась в отечественных СМИ со ссылкой на представителей инициативной группы активистов.

В Волоколамске завершился очередной многотысячный митинг против свалки "Ядрово"

 

Как сообщается, митинг проводился, в целом, спокойно. Его участников представители местной районной администрации решили проигнорировать, потому к ним никто так и не вышел. Активисты отмечают, что этот митинг не последний и впредь они будут подавать заявки на проведение новых мероприятий. Даты уточнять они не стали. Основными требованиями участников акции стало окончательное закрытие полигона, как это требовалось еще несколько недель тому назад, а также проведение прямых выборов главы региона.

Активисты также потребовали освободить одного из своих лидеров, ведь накануне он был задержан полицией. В акции, по оценке мэра Волоколамска Петра Лазарева, приняли участие около 6 тысяч человек.

Регулярно с начала года в городе проводятся митинги с требованием закрыть свалку "Ядрово". Участники акций, помимо этого, добиваются отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Николай Офицеров
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