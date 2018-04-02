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| | Илон Маск заявил о банкротстве компании Tesla Motors

Илон Маск заявил о банкротстве компании Tesla Motors

Сегодня, 09:06
1 апреля Илон Маск опубликовал несколько постов с заявлением о том, что его компания Tesla Motors признана абсолютным банкротом.

Илон Маск заявил о банкротстве компании Tesla Motors

 

Бизнесмен Илон Маск решил не отставать от традиций в День смеха. В своем Twitter основатель американской автомобильной компании выложил информацию о «банкротстве» Tesla. Миллиардер заявил, что им не удалось заработать денег, в том числе продажей пасхальных яиц. Маск подчеркнул, что Tesla разорилась так, что невозможно в этот поверить. Американский бизнесмен отметил, что его компания подверглась действию всех глав, даже наихудшей четырнадцатой, Кодекса о банкротстве США.

Илон Маск заявил о банкротстве компании Tesla Motors

 

Последним постом с фото предприниматель особенно ошеломил пользователей. На снимке американский предприниматель запечатлен возле авто без сознания с картонкой, на которой крупным шрифтом написано: «Банкрот!». Бизнесмен написал, что Илона Маска нашли без сознания около Tesla Model 3 с бутылками «Теслакиллы» и слезами на щеках. В конце всего Маск пожелал подписчикам хорошего нового месяца.
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