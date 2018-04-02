В Новосибирской области зафиксирована первая смерть от гриппа

В Новосибирской области зарегистрирован первый летальный исход от гриппа. О смерти одного из заболевших сообщила Елена Аксенова, замминистра здравоохранения региона.

По словам Елены Аксеновой, в Болотнинской ЦРБ был зафиксирован случай смерти пациента 1958 года рождения с диагнозом «грипп». Вирус определен - это A(H1N1). Эпидемиологи изучили обстоятельства и установили, что пациент не проходил вакцинацию. Кроме того, больной обратился к медикам лишь на шестые сутки недомогания. Министр здравоохранения отметила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом по региону продолжает расти.H1N1 – вирусное респираторное заболевание, вызываемое подтипом вируса гриппа А. Более известно заболевание под названием «свиной грипп». Симптомы А/H1N1 схожие с симптомами сезонного гриппа, однако температура может быть намного выше. При более тяжелых признаках заболевания (затрудненное дыхание, одышка, посинение губ и т.д.) пациенту необходимо обращаться за медицинской помощью, дабы избежать плачевных последствий.