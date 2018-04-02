Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Новосибирской области зафиксирована первая смерть от гриппа В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году
| | В Новосибирской области зафиксирована первая смерть от гриппа

В Новосибирской области зафиксирована первая смерть от гриппа

Сегодня, 08:25
В Новосибирской области зарегистрирован первый летальный исход от гриппа. О смерти одного из заболевших сообщила Елена Аксенова, замминистра здравоохранения региона.

В Новосибирской области зафиксирована первая смерть от гриппа

 

По словам Елены Аксеновой, в Болотнинской ЦРБ был зафиксирован случай смерти пациента 1958 года рождения с диагнозом «грипп». Вирус определен - это A(H1N1). Эпидемиологи изучили обстоятельства и установили, что пациент не проходил вакцинацию. Кроме того, больной обратился к медикам лишь на шестые сутки недомогания. Министр здравоохранения отметила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом по региону продолжает расти.

H1N1 – вирусное респираторное заболевание, вызываемое подтипом вируса гриппа А. Более известно заболевание под названием «свиной грипп». Симптомы А/H1N1 схожие с симптомами сезонного гриппа, однако температура может быть намного выше. При более тяжелых признаках заболевания (затрудненное дыхание, одышка, посинение губ и т.д.) пациенту необходимо обращаться за медицинской помощью, дабы избежать плачевных последствий.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Красноярском крае обнаружили вирус свиного гриппа
В Красноярском крае обнаружили вирус свиного гриппа

Роспотребнадзор сообщает, что на прошлой неделе в Красноярском крае был обнаружен первый случай заболевания гриппом группы А/Н3N2.

С начала 2014 года в Мексике более 400 человек скончались от гриппа
С начала 2014 года в Мексике более 400 человек скончались от гриппа

В Мексике Минздрав обнародовал статистику заболеваемости гриппом, согласно которой с 2014 года в стране более 400 человек скончались от штамма A/H1N1 – свиного

Ученые определили родину эпидемии свиного гриппа H1N1
Ученые определили родину эпидемии свиного гриппа H1N1

Ученые из США определили родину эпидемии свиного гриппа H1N1. Специалисты уверены, что инфекция начал распространяться в Мексике.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости