Надоело!: Ростовчане объявили бойкот автохамам

Жители Ростова-на-Дону объявили бойкот автомобилистам, которые паркуют свои транспортные средства на тротуаре. Обитатели Левенцовского района донской столицы так и заявили: «Надоело терпеть!».

Паркинг в неподходящем для этого месте стал настоящим бичом для горожан. Автовладельцы демонстрируют такой пиетет по отношению к машинам, что готовы их даже в квартиру поставить, или на худой конец в подъезд своего дома. «Безлошадных» ростовчан, или водителей, соблюдающих все правила, это порядком разозлило. Тогда они решили действовать, и не просто митингами или гневными постами в соцсетях. С помощью активистов особенно возмущенные горожане заблокировали въезды. Они положили две бетонные конструкции и зацементировали их. Теперь, чтобы сдвинуть их с места, необходимо пригнать трактор.

Дарья Светозарова

Сначала жители района очистили тротуар от грязи, а после «посадили» на цемент бетонные полусферы. Расчищая пешеходную дорожку активисты бормотали, что автомобилисты нанесли много грязи на тротуары, а коммунальщики не спешили ее убирать. Пользователи Сети принялись писать благодарственные комментарии тем ростовчанам, которые решили дать отпор автохамам: «Ребята молодцы! Спасибо вам!». А в завершение они призвали земляков беречь свой район и город.