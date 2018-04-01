В Ростове разъезжает поломанный автобус и провоцирует ДТП

В социальной сет «ВКонтакте» на странице «Это Ростов» появилось сообщение возмущенной местной жительницы, которая чуть не стала участницей ДТП из-за поломанного автобуса.

Домбровский Сергей

По словам женщины, она спокойно ехала на своей машине, пока не заметила маршрутку. Общественный транспорт перемещался впереди. Стоп-сигнал в автобусе не работал, поэтому другим участникам дорожного движения приходилось на интуитивном уровне догадываться, когда маршрутка сбавляет скорость. Из-за поломанного общественного транспорта чуть не произошла авария. Женщина задает вопрос, в Ростове вообще проверяют техническое состояние автобусов или нет. Ведь маршрутка ежедневно перевозит большое количество пассажиров, жизнь которых подвергается опасности при езде на таком транспорте.Пользователи с юмором восприняли сообщение дамы. По мнению юзеров, хорошо то, что автобус завелся, и может перемещаться, а все остальное местные власти не беспокоит. Причем нарушают ПДД не только водители маршруток, но и владельцы авто, однако далеко не всегда виновные несут заслуженное наказание.