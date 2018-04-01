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| | В Кирове дом треснул от первого этажа до самой крыши

В Кирове дом треснул от первого этажа до самой крыши

Сегодня, 21:14
В стене дома в Кирове возникла трещина от крыши до первого этажа. Снимок помещения появился в одном из сообществ города.

В Кирове дом треснул от первого этажа до самой крыши

 

Свой пост автор подписал так: "К теме аварий-катастроф", добавив, что пятиэтажный дом постепенно разваливается, начиная с чердака, заканчивая первым этажом. Комментирующие сообщение горожане заявили, что это не единстенный жилой дом в Кирове с такими трещинами, а некоторые иные находятся еще в худшем положении. Жители Кирова вспомнили кинокартину, главный герой которой, заметив аналогичную трещину в здании, попробовал добиться расселения жильцов но не встретил понимания у властей.

В Кирове дом треснул от первого этажа до самой крыши

 

Ранее в Индии обрушилась четырехэтажная гостиница, в результате чего паогибли девять человек, еще пять десчятков лиц могут располагаться под обвалами. Какое число отдыхающих и рабочего персонала находилось в отеле в момент обрушения пока не сообщается.
Никита Готский
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