Весна пришла с опозданием: В Челябинском зоопарке проснулся сурок

Работники учреждения подписали публикацию так: «Срочная новость! Весна пришла – сурки проснулись». Они утверждают, что теперь весна наступила на Южном Урале окончательно, а подтверждает их слова только проснувшийся сурок.
Как известно, пробуждение этих забавных мохнатых животных всегда ассоциируется с наступлением весеннего тепла. Стоит подчеркнуть, что синоптики прогнозируют ближайшее потепление на следующей неделе. Днем температура воздуха в Челябинском регионе будет составлять +9.
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