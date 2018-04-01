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| | Весна пришла с опозданием: В Челябинском зоопарке проснулся сурок

Весна пришла с опозданием: В Челябинском зоопарке проснулся сурок

Сегодня, 20:56
Сегодня в одном из зоопарков Челябинска от зимней спячки пробудился сурок. Сотрудники зоопарка немедленно сняли мохнатого зверька на видео и выложили его в Сеть.

Весна пришла с опозданием: В Челябинском зоопарке проснулся сурок

 

Работники учреждения подписали публикацию так: «Срочная новость! Весна пришла – сурки проснулись». Они утверждают, что теперь весна наступила на Южном Урале окончательно, а подтверждает их слова только проснувшийся сурок.

Как известно, пробуждение этих забавных мохнатых животных всегда ассоциируется с наступлением весеннего тепла. Стоит подчеркнуть, что синоптики прогнозируют ближайшее потепление на следующей неделе. Днем температура воздуха в Челябинском регионе будет составлять +9.
Татьяна Преображенская
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