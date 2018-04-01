Пьющие минералку коровы удивили жителей Кисловодска

В Кисловодске прославились коровы, пьющие минеральную воду. Очевидец считает, что у животных утреннее похмелье.

В ролике видно, как у источника располагаются две коров, пьющих полезную воду. Действия животных взбесили местных жителей. После этого случая они обещают больше не приближаться к источнику. Другие не согласны с ними, они утверждают, что теперь буренки обязуются приносить самое экологическое молоко в мире.

Никита Готский

Сегодня в Сети появилась запись, где коровы пьют минералку из городского источника. Произошедшее было снято на видео неизвестным автором, который, сам будучи не соль трезвым, заявил, что парнокопытные страдают похмельем. Сам инцидент происходит в Замке коварства и любви, местные жители говорят, что данное место облюбовали себе коровы, ощущающих себя владельцами данного места.