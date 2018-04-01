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| | Художник сделал фото, показывающие мир после конца света

Художник сделал фото, показывающие мир после конца света

Сегодня, 20:04
Французский художник Jonk побывал в 30 различных странах мира и делал там фотографии заброшенных мест, которые когда-то кипели жизнью.

Художник сделал фото, показывающие мир после конца света

 

Художник решил продемонстрировать снимки в интернете. Эти фотографии изображали места, созданные людьми, которые когда-то были, в каком-то смысли, центром жизни. Эти фото сделаны в современности, но они напоминают места в фильмах, посвященным времени после конца света. Эти места просто поглотит природа и будет стоять полная тишина. Все будет опустошено, а растения будут расти, пробиваясь через стены здания и асфальт.

Художник сделал фото, показывающие мир после конца света

 

После того, как человечество само приведет себя к вымиранию, давящая тишина в мире поглотит все звуки. Человечества не будет, а природа продолжит встречать весну и менять сезоны года. Все будет продолжать жить, но люди не смогут насладиться красотой растущего и господствующего буйства растений.
Анна Котова
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