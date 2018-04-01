Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церковную службу в честь Пасхи

Большая королевская семья посетила церковную службу в соборе Святого Георгия в Виндзоре. Больше всего внимания общественности привлекли принц Уильям и его беременная на восьмом месяце супруга Кейт Миддлтон.

Сообщается, что на традиционной церковной службе отсутствовал 96-летний герцог Эдинбургский, который вышел на пенсию с государственной службы в прошлом году. Также не было и принца Гарри с его невестой Меган Маркл. Однако британцев порадовала пара принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Несмотря на то, что герцогиня уже официально объявила о своем уходе в декретный отпуск, Кейт все-таки появилась на публике перед Пасхой.

Светлана Славянская

36-летняя герцогиня , которая должна родить своего третьего ребенка в течение нескольких недель, выглядела расслабленно и непринужденно, когда ее приветствовали в часовне с принцем Уильямом. При этом пара появилась в часовне без своих детей Джорджа и Шарлотты.