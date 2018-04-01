Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово
| | Псковский Кремль назван мощнейшим в России

Псковский Кремль назван мощнейшим в России

Сегодня, 19:11
Самой мощной твердыней России признали Псковский кремль. Топ-10 крепостей страны составил сайт Travel Russia.

Псковский Кремль назван мощнейшим в России

 

Кремль Пскова признали мощнейшим в РФ. Российские кремли именуются хранителями истории, каждый их них обладает эксклюзивной чертой. Тобольский кремль признан единственной крепостью в Сибири, самый древний находится в Великом Новгороде, самый новый в Йошкар-Оле, потому как построен в 2009 году. В списке также можно увидеть кремли Казани, Астрахани, Коломны,Зарайска и других населенных пунктов России.

Земляные укрепления в Пскове начали строить еще в десятом веке, постройки из камня здесь возникли спустя три столетия. Кремль находился в центре самой крупной крепости европейского континента, он состоял из пяти поясов защитных форпостов.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В День России Кремль закроют для туристов
В День России Кремль закроют для туристов

В День России Кремль будет закрыт для посещения туристами. Об этом передает центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Кремль опроверг причастность России к взлому базы данных НКДП США
Кремль опроверг причастность России к взлому базы данных НКДП США

Кремль опроверг какое-либо участие России ко взлому баз данных НКДП США. «Российские хакеры не причастны к данному инциденту», - заявил Песков.

Кремль жестко ответит США за расширение санкций
Кремль жестко ответит США за расширение санкций

По словам официального представителя МИДа России Александра Лукашевича, Кремль жестко ответит США за расширение санкций.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости