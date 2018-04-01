Псковский Кремль назван мощнейшим в России

Самой мощной твердыней России признали Псковский кремль. Топ-10 крепостей страны составил сайт Travel Russia.

Никита Готский

Кремль Пскова признали мощнейшим в РФ. Российские кремли именуются хранителями истории, каждый их них обладает эксклюзивной чертой. Тобольский кремль признан единственной крепостью в Сибири, самый древний находится в Великом Новгороде, самый новый в Йошкар-Оле, потому как построен в 2009 году. В списке также можно увидеть кремли Казани, Астрахани, Коломны,Зарайска и других населенных пунктов России.Земляные укрепления в Пскове начали строить еще в десятом веке, постройки из камня здесь возникли спустя три столетия. Кремль находился в центре самой крупной крепости европейского континента, он состоял из пяти поясов защитных форпостов.