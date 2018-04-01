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| | В Екатеринбурге полностью ликвидировали остатки телебашни

В Екатеринбурге полностью ликвидировали остатки телебашни

Сегодня, 18:56
Сегодня в центре Екатеринбурга были ликвидированы остатки телебашни, пострадавшей в результате взрыва. О завершении процедуры демонтажа сообщил Данил Крицкий, занимающий должность гендиректора АО «Ледовая арена».

В Екатеринбурге полностью ликвидировали остатки телебашни

 

Крицкий отвечает не только за снос телебашни, которую взорвали 24 марта до окончания ее возведения, но и за возведение на месте данного объекта вышеупомянутого ледового комплекса. После взрыва от башни осталось лишь основание, которое не подходило для восстановительных работ, поэтому было принято решение о ее окончательной ликвидации.

В Екатеринбурге полностью ликвидировали остатки телебашни

 

По словам гендиректора будущего комплекса, демонтаж надземной части объекта был осуществлен раньше указанного в документах срока, при этом бригада рабочих строго следовала всем предписаниям и соблюдала все правила безопасности, дабы не подвергать риску жильцов близрасположенных домов. При сносе оставшейся части трубы была задействована механизированная техника.

В соответствии с планом, очистка площадки и ее подготовка к строительным работам назначена на середину мая текущего года.
Пойда Анна
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