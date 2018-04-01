Цивилев поддержал идею построить детский технопарк на месте «Зимней вишни»

Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев высказал свою точку зрения о том, что нужно построить на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. По мнению руководителя, там должен находиться детский технопарк.

Домбровский Сергей

Депутаты города обсуждают вопрос о благоустройстве места, где располагалась «Зимняя вишня». Горожанам вынесли на голосование несколько вариантов, дабы они выбрали необходимый вариант. Каждый человек может выдвинуть свою версию. Согласно статистике, лидирует вариант высадки на месте торгового центра деревьев и установка мемориала. По мнению местных жителей, это будет лучшей попыткой увековечить память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».Сергей Цивилев не согласен с мнением большинства. По словам чиновника, хорошим вариантом является строительство технопарка для детей и создание мемориала. В течение ближайших двух недель жители Кемерово станут высказывать свои предложения относительно благоустройства территории бывшего ТЦ. Единственное можно сказать точно, администрация не собирается возрождать торговый центр «Зимняя вишня». Слишком у многих людей это заведение вызывает неприятные воспоминания, так как они потеряли там близких.