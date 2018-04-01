Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово Скончался академик РАН Владимир Накоряков Интернет-эксперимент показал, что коты всегда садятся в круг Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны
| | Цивилев поддержал идею построить детский технопарк на месте «Зимней вишни»

Цивилев поддержал идею построить детский технопарк на месте «Зимней вишни»

Сегодня, 18:00
Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев высказал свою точку зрения о том, что нужно построить на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. По мнению руководителя, там должен находиться детский технопарк.

Цивилев поддержал идею построить детский технопарк на месте «Зимней вишни»

 

Депутаты города обсуждают вопрос о благоустройстве места, где располагалась «Зимняя вишня». Горожанам вынесли на голосование несколько вариантов, дабы они выбрали необходимый вариант. Каждый человек может выдвинуть свою версию. Согласно статистике, лидирует вариант высадки на месте торгового центра деревьев и установка мемориала. По мнению местных жителей, это будет лучшей попыткой увековечить память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».

Сергей Цивилев не согласен с мнением большинства. По словам чиновника, хорошим вариантом является строительство технопарка для детей и создание мемориала. В течение ближайших двух недель жители Кемерово станут высказывать свои предложения относительно благоустройства территории бывшего ТЦ. Единственное можно сказать точно, администрация не собирается возрождать торговый центр «Зимняя вишня». Слишком у многих людей это заведение вызывает неприятные воспоминания, так как они потеряли там близких.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Цивилев пообещал не оставлять виновных в пожаре в «Зимней вишне» безнаказанными
Цивилев пообещал не оставлять виновных в пожаре в «Зимней вишне» безнаказанными

После своего назначения на пост врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал приложить все усилия, дабы наказать виновных в пожаре в ТЦ «Зимняя

Игорь Востриков: На месте «Зимней вишни» нужно построить детский центр
Игорь Востриков: На месте «Зимней вишни» нужно построить детский центр

Игорь Востриков, житель Кемерово, у которого в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли три дочери, жена и сестра, поддержал предложение о том, что на месте

Жертв пожара в Кемерово идентифицируют по ДНК в течение трех дней
Жертв пожара в Кемерово идентифицируют по ДНК в течение трех дней

Примерно в течение трех суток все погибшие при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово будут опознаны. Об этом проинформировал вице-губернатор региона Сергей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости