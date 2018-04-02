В Ульяновской области нашли доспехи воина Золотой Орды

Древний бронежилет нашелся случайно. Селянин из Каранино обнаружил пять десятков пластин и 36 обломков. Ученые считают, что доспехи состояли из 80 пластин. По их мнению, найден нагрудник, защищавший переднюю часть тела воина.
Золотоордынские доспехи обнаружились на месте археологического монумента, принадлежавшего культуре финно-угров, но историки уверены, что находка принадлежит периоду существования Орды, так как этот доспех характерен именно для этого времени. В целом, ученые жалеют, что раскопки проводил любитель, а не они сами. Они бы могли найти многое другое, но довольны тем, что селянин передал артефакт музею, тогда как многие в такие моменты оставляют раритеты себе.
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