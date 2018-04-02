В Ульяновской области нашли доспехи воина Золотой Орды

В одной из деревень Ульяновской области нашли уникальные доспехи воина Золотой Орды. Об эксклюзивной находке рассказали представители Сенгилеевского краеведческого музея.

Никита Готский

Древний бронежилет нашелся случайно. Селянин из Каранино обнаружил пять десятков пластин и 36 обломков. Ученые считают, что доспехи состояли из 80 пластин. По их мнению, найден нагрудник, защищавший переднюю часть тела воина.Золотоордынские доспехи обнаружились на месте археологического монумента, принадлежавшего культуре финно-угров, но историки уверены, что находка принадлежит периоду существования Орды, так как этот доспех характерен именно для этого времени. В целом, ученые жалеют, что раскопки проводил любитель, а не они сами. Они бы могли найти многое другое, но довольны тем, что селянин передал артефакт музею, тогда как многие в такие моменты оставляют раритеты себе.