В Ростове «Проспект звезд» пополнился еще одним именем

Лидера ЛДПР выделили «За темперамент». Эмоциональному политику посвятили звезду, выполненную в стиле русского классицизма. Она обладает рядом особенностей. Отличительной чертой звезды, посвященной Жириновскому, является ее водостойкость, также на страже нее стоит система против вандалов с кричащим названием «Антираскулачивание». По словам создателей, звезда Жириновского отлично защищена от происков недоброжелателей.
Жители Ростова голосовали за человека, которого они хотят отметить на «Проспекте звезд». Основными претендентами являются педагог от Бога, преподававший математику Эмилий Мазин, хирург Петр Коваленко, спасший огромное количество людей и борец Валентин Николаев, прославивший свое отечество побеждая соперников-спортсменов.
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