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| | Водитель из Ростова предложил оригинальный метод убрать пробки в городе

Водитель из Ростова предложил оригинальный метод убрать пробки в городе

Сегодня, 16:37
Появилась инициатива ликвидации пробок в Ростове. Местный водитель считает, нужно снизить кольцо на трех проспектах.

Водитель из Ростова предложил оригинальный метод убрать пробки в городе

 

Один из ростовчан предлагает решить сложную для донской столицы проблему - дорожные пробки. Мужчина говорит, что неоднократно сталкивался с этим, нужно уменьшить кольцо на распутье улицы Вавилова, проспекта Королева и улицы Особенной. Тогда дорога станет шире и обстановка станет другой, более удобной.

Автолюбитель вспомнил, как 30 лет назад таким же образом удалось решить проблему с пробками на проспекте Ленина. Тогда сократили в два раза кольцо, а после его убрали насовсем. При этом не все так легко. Для рассмотрения такого предложения его должны поддержать на сервисе "Активный ростовчанин". Пока с мужчиной согласны только 30 лиц.
Никита Готский
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