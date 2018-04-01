Скончался академик РАН Владимир Накоряков

Академик Российской академии наук Владимир Накоряков умер на 83 году жизни. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Сибирского филиала РАН.

При жизни ученый занимался изучением теоретических основ теплоэнергетики и гидродинамики, работал в отделе энергетики, машиностроения, механики и процессов управления. Плоды его трудов активно применялись в нефтяной отрасли для решения важных задач, связанных с нефтедобычей.

Дарья Светозарова

Накоряков родился в 1935 году в Одессе и за годы своей научной деятельности подготовил более 200 кандидатов и 45 докторов наук. Он удостоен многочисленных наград. Его имя числилось в списке членов редколлегий нескольких престижных научных изданий. В разные периоды своей жизни Владимир Елиферьевич возглавлял НГУ, Институт теплофизики СО РАН и даже заседал в президиуме Сибирского отделения АН СССР в качестве зампредседателя.В последнем прижизненном интервью ученый признался, что в юности мечтал стать спортсменом, но судьба сложилась иначе. Поделился он и проблемами современной науки. По его словам, глобальная информатизация губит науку, отнимает память. Порой студенту лень запомнить простейшую физическую формулу, ведь в любой момент он может подсмотреть ее в интернете, но могут возникнуть ситуации, когда глобальная Сеть будет недоступна. Однако академик придумал свой способ стимуляции памяти своих учеников. Если один из них упорно не хочет запоминать материал, Владимир Елиферьевич заставляет его прочитать за один день «повести Белкина» А. С. Пушкина и наутро пересказать со всеми подробностями любой выбранный преподавателем эпизод.