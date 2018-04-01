Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово Скончался академик РАН Владимир Накоряков Интернет-эксперимент показал, что коты всегда садятся в круг Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны В Goat Simulator введут королевскую битву Пользователи пришли в восторг от «мистических» обоев для iPhone Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года
| | Составлен список самых смешных сериалов ко Дню юмора

Составлен список самых смешных сериалов ко Дню юмора

Сегодня, 15:31
Смех является неотъемлемой составляющей человеческой жизни, который не только делает ее более разнообразной, но и продлевает, а также способствует похудению и избавлению от боли. В честь Дня юмора специалисты представили список наиболее смешных сериалов, которые помогут зарядиться энергией и хорошим настроением.

Составлен список самых смешных сериалов ко Дню юмора

 

Возглавляет список ТОП-10 один из самых культовых сериалов – «Друзья», герои которого обрели популярность во всем мире, а их шутки считаются наиболее цитируемыми.

За ним следует «Бруклин 9-9», повествующий о буднях сотрудников полиции, вынужденных переживать массу забавных ситуаций, вызывающих смех и веселье.

Третье место отведено сериалу «Мамка», рассказывающему о неунывающей даме по имени Кристи Планкетт, которая приняла решение круто изменить свою жизнь, избавившись от вредных привычек и осваивая профессию официантки.

Следующим в списке идет сериал «Голдберги», где зрители увлечены семейными и школьными проблемами, возвратившись во времена, когда были популярны магнитафоны и кассеты.

На пятом месте душевная лента под названием «Американская семейка», где присутсвует не только веселый юмор, но и налет душевности, с которыми рассказывается история о трех семьях, связанных кровными узами.

Затем идет сериал «Две девушки без копейки», который показывает жизнь двух совершено разных женщин, происходящих из бедной и богатой семей, но вынужденных работать официантами.

«Как я встретил вашу маму» не оставит никого равнодушным, так как главный герой в деталях повествует своим подросшим детям историю знакомства с их родительницей, которая изобилует забавными ситуациями.

Ситком «Теория большого взрыва» поможет зрителям окунуться в мир гениев, которые абсолютно не приспособлены к повседневной жизни, однако не теряют надежду найти свою любовь, что становится возможным благодаря их новой соседке красавице-блондинке.

Приквел к этому сериалу «Молодой Шелдон» также довольно интересен, так как с искрометным юмором повествует о детстве не по годам развитого ребенка, который в 9-летнем возрасте учится уже в девятом классе.

И замыкает ТОП-10 «Новенькая», в котором симпатичная девушка, расставшаяся с парнем, перебирается жить в квартиру к трем молодым людям, после чего начинается буйство юмора и веселья.
Пойда Анна
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Назван список самых ожидаемых сериалов 2018 года
Назван список самых ожидаемых сериалов 2018 года

Американское издание Esquire обнародовало список самых ожидаемых сериалов следующего года. Возглавили список «Видоизмененный углерод» и «Американская история

Опубликован список самых ожидаемых сериалов 2016 года
Опубликован список самых ожидаемых сериалов 2016 года

В 2016 году зрители ожидают продолжения самых популярных сериалов, которые стали любимыми в ушедшем году. В последнее время знаменитости с больших экранов все

«Друзья» возглавили список топ-100 сериалов всех времен
«Друзья» возглавили список топ-100 сериалов всех времен

Сериал «Друзья» возглавил список топ-100 молодёжных видеоисторий всех времён. Об этом пишет влиятельное медиа-издание Reuters.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости