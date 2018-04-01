Составлен список самых смешных сериалов ко Дню юмора

Смех является неотъемлемой составляющей человеческой жизни, который не только делает ее более разнообразной, но и продлевает, а также способствует похудению и избавлению от боли. В честь Дня юмора специалисты представили список наиболее смешных сериалов, которые помогут зарядиться энергией и хорошим настроением.

Пойда Анна

Возглавляет список ТОП-10 один из самых культовых сериалов – «Друзья», герои которого обрели популярность во всем мире, а их шутки считаются наиболее цитируемыми.За ним следует «Бруклин 9-9», повествующий о буднях сотрудников полиции, вынужденных переживать массу забавных ситуаций, вызывающих смех и веселье.Третье место отведено сериалу «Мамка», рассказывающему о неунывающей даме по имени Кристи Планкетт, которая приняла решение круто изменить свою жизнь, избавившись от вредных привычек и осваивая профессию официантки.Следующим в списке идет сериал «Голдберги», где зрители увлечены семейными и школьными проблемами, возвратившись во времена, когда были популярны магнитафоны и кассеты.На пятом месте душевная лента под названием «Американская семейка», где присутсвует не только веселый юмор, но и налет душевности, с которыми рассказывается история о трех семьях, связанных кровными узами.Затем идет сериал «Две девушки без копейки», который показывает жизнь двух совершено разных женщин, происходящих из бедной и богатой семей, но вынужденных работать официантами.«Как я встретил вашу маму» не оставит никого равнодушным, так как главный герой в деталях повествует своим подросшим детям историю знакомства с их родительницей, которая изобилует забавными ситуациями.Ситком «Теория большого взрыва» поможет зрителям окунуться в мир гениев, которые абсолютно не приспособлены к повседневной жизни, однако не теряют надежду найти свою любовь, что становится возможным благодаря их новой соседке красавице-блондинке.Приквел к этому сериалу «Молодой Шелдон» также довольно интересен, так как с искрометным юмором повествует о детстве не по годам развитого ребенка, который в 9-летнем возрасте учится уже в девятом классе.И замыкает ТОП-10 «Новенькая», в котором симпатичная девушка, расставшаяся с парнем, перебирается жить в квартиру к трем молодым людям, после чего начинается буйство юмора и веселья.