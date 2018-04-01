Британец пришёл в ярость от полученных снимков стриптизёрши во время игры

Обычно Кофи играет со своим сыном, но, к счастью, в этот момент мужчина в комнате находился в одиночестве. От неизвестного пользователя Едоа-Айду получил сообщение с вопросом о его возрасте. Мужчина решил, что такая информация собеседнику незачем, и в ответ предложил сыграть матч в FIFA. На что «извращенец» прислал в чате игры мужчине оголённую барышню на кровати.
Незнакомец уверял, что это его девушка, которая практикует онлайн-стриптиз. В оплату за данную «услугу» «продавец зрелищ» попросил поставить высокий бал на специализированном сайте.
Кофи Едоа-Айду пришёл ярость. Если бы с ним в это время возле игрового устройства находился его семилетний сын, он увидел бы это «безобразие». Поэтому 36-летний игроман пригрозил собеседнику правоохранительными органами и на этом завершил разговор.
Мужчина отписался от всех онлайн-сервисов PS Plus и посоветовал своим друзьям сделать то же самое. PlayStation же рекомендует родителям включить родительский контроль, дабы не стать жертвами таких вот «развратных личностей».
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