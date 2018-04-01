«МегаФон» предоставляет 50-процентную скидку на оплату любого тарифа

В 2018 году услуги мобильной связи значительно поднялись в цене. Это касается и компании «МегаФон», которая для привлечения клиентов объявила о скидочной акции.

Дарья Дмитриева

В 2014 году в России появилась интересная возможность по переносу номера телефона к любому понравившемуся оператору мобильной связи. Такая тенденция заставляет компании делать огромные скидки в своих тарифах, чтобы от них не уходили клиенты.Так поступает и оператор мобильной связи «МегаФон», в котором существует функция «Включайся! Слушай», стоимостью в столице 500 рублей. Она даёт возможность узнать все возможные акционные предложения оператора напрямую от специалистов. Оператор будет предлагать скидки потребителю до тех пор, пока он не передумает сменить оператора мобильных услуг.При переходе «МегаФон» предоставляет 50-процентную скидку на любой тарифный план и бонусные мегабайты или минуты для разговоров. Причём такая стоимость будет всегда, не зависимо от падений и, чаще, поднятий цен на рынке мобильных услуг.